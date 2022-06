Erneut mehr Menschen in NRW von Armut bedroht

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen ist nach Zahlen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes die soziale Ungleichheit durch die Corona-Krise erneut angewachsen. Mit 18,7 Prozent ist die Armutsgefährdungsquote in NRW demnach im Vorjahresvergleich (17,6) nochmals angestiegen, wie der Verband bei der Vorstellung des «Armutsbericht 2022» am Mittwoch in Berlin mitteilte. Bundesweit liegt die Quote bei 16,6 Prozent. Dabei bleibt das Ruhrgebiet mit einer Armutsquote von 21,1 Prozent eine der bundesweiten Problemzonen.

Von dpa