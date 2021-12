Erneute Absage: Auch 2021 kein Biathlon «auf Schalke»

Auflage der Biathlon-Challenge in der Arena des FC Schalke 04 muss erneut verlegt werden. Die für den 28. Dezember vorgesehene World Team Challenge der Biathleten im Stadion des Fußball-Zweitligisten kann auf Grund der aktuellen Corona-Lage nicht stattfinden. Es bleibe «keinerlei Spielraum für eine andere Entscheidung», heißt es in einer Mitteilung. Unklar ist allerdings, ob es wie schon 2021 stattdessen am 28. Dezember eine Ersatzveranstaltung im bayrischen Ruhpolding geben wird. Die 20. Auflage der World Team Challenge «auf Schalke» soll 2022 zwischen Weihnachten und Neujahr nachgeholt werden.