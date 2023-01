Erst Ally Pally, dann Pocher: Clemens bei Promi-Darts-WM

Düsseldorf (dpa)

Vor wenigen Tagen noch auf der größten Darts-Bühne der Welt, jetzt in bei einem Schaukampf in Düsseldorf. Deutschlands gefeierter Halbfinalist Gabriel Clemens und seine Kollegen müssen sich schnell umstellen: Von WM auf Promi-WM, von Alexandra Palace in London auf Maritim Hotel in Düsseldorf, von Sport auf Show. Clemens und fünf weitere Profis, darunter Weltmeister Michael Smith aus England und Vize-Champion Michael van Gerwen aus den Niederlanden, treten am Samstagabend (20.15 Uhr/ProSieben) mit je einem Promi an der Seite im Doppel an.

Von dpa