Erste Bahnrad-DM nach zwei Jahren Pause: Ackermann gemeldet

Erstmals seit 2019 veranstaltet der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) wieder deutsche Meisterschaften auf der Bahn. Das Sportforum in Kaarst-Büttgen ist von Dienstag bis Sonntag Schauplatz der 135. Titelkämpfe. Dabei will sogar Sprintstar Pascal Ackermann einen Abstecher auf die Bahn machen. Der frühere Giro-Etappengewinner ist jedenfalls für die Titelkämpfe gemeldet.

In der Elite-Klasse steht in Roger Kluge ein weiterer World-Tour-Profi auf der Startliste. Bei den Frauen haben in Lisa Brennauer (Durach), Franziska Brauße (Eningen) und Mieke Kröger (Bielefeld) drei der vier Olympiasiegerinnen von 2021 ihr Kommen für Büttgen angesagt. 2020 und 2021 mussten die Meisterschaften aufgrund der Corona-Pandemie ersatzlos ausfallen.