Erste Corona-Impfungen in NRW mit dem Wirkstoff von Novavax

Essen (dpa/lnw)

In mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen sind am Sonntag die ersten Bürgerinnen und Bürger mit dem Wirkstoff von Novavax gegen Corona geimpft worden. Von 11.00 Uhr an konnten sich Erwachsene bei einer Sonder-Impfaktion am Unesco-Weltkulturerbe Zollverein in Essen mit dem proteinbasierten Impfstoff immunisieren lassen. «Das schöne Wetter kam uns sicher zugute. Es ist der erwartete Andrang. Wir hatten zuvor 400 Termine vergeben», berichtete Essens Stadtsprecherin Silke Lenz der Deutschen Presse-Agentur am Mittag. Zudem wich Essen im Laufe des Tages von der Strategie ab, nur Menschen mit Terminen zu impfen. «Wir haben dann mitgeteilt, dass jeder am Sonntag auch ohne Termin kommen kann.»

Von dpa