Erste Fernsehpreise 2022 werden verliehen

Köln (dpa)

Bei einem ersten von in diesem Jahr zwei geplanten Gala-Abenden wird am Dienstag in Köln (18 Uhr) der Deutsche Fernsehpreis in vielen Kategorien vergeben. Die Veranstaltung trägt den Titel «Die Nacht der Kreativen» - und würdigt Köpfe aus der TV-Branche, die meist hinter den Kameras arbeiten. Im Studio Ehrenfeld sollen etwa Auszeichnungen in den Sparten «Beste Regie», «Beste Kamera» und «Beste Ausstattung» vergeben werden.

Von dpa