Erste Fortuna-Heimniederlage unter Thioune gegen Nürnberg

Düsseldorf (dpa/lnw)

Fortuna Düsseldorf verliert in der 2. Fußball-Bundesliga den Anschluss an die Aufstiegsplätze. Am Samstag verlor das nach wie vor ersatzgeschwächte Team von Trainer Daniel Thioune mit 0:1 (0:0) gegen den 1. FC Nürnberg. Für die Franken war es im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Markus Weinzierl der erste Sieg. Das Siegtor erzielte Kwado Duah (47. Minute) vor 25.750 Zuschauern kurz nach dem Seitenwechsel.

Von dpa