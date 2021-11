Erste Lifte in Winterberg laufen: «Schöner Testbetrieb»

Mit zunächst zwei Liften ist am Samstag in Winterberg im Sauerland der Skibetrieb angelaufen. «Das Wetter passt, die Leute verhalten sich vernünftig, es ist nicht zu voll - ein schöner, ruhiger und geregelter Testbetrieb», berichtete eine Sprecherin für das Skigebiet. Von 26 Liften lasse man am ersten Adventswochenende zunächst nur zwei laufen und habe entsprechend zwei Pisten vorbereitet. Mit künstlich erzeugtem Schnee sollte es ein erst mal sehr begrenzter Betrieb vor dem offiziellen Start der Wintersportsaison in Winterberg werden.

Besucher mit Skiern sitzen in einem Lift in in Winterberg und lassen sich den Berg hochfahren.

«Die Mitarbeiter an den Liften konnten sich gut einarbeiten.» Es sei - wie erhofft - nicht zu einem Ansturm gekommen. «Es sind nicht viele Leute da. Und die, die da sind, haben gute Bedingungen.» In der Nacht zu Samstag habe es etwas geschneit, am Tag sei es trocken geblieben und die Sonne habe sich ab und zu gezeigt.

Zugelassen sind in der Corona-Pandemie nur Geimpfte oder Genesene nach dem 2G-Prinzip, für unter 16-Jährige gelten Ausnahmen. In Liften und Schlangen müssen Masken getragen werden. Die Menschen hätten sich an die Regeln gehalten, meinte die Sprecherin. Ordnungsamt und Mitarbeiter des Skigebiets hatten stichprobenartige Kontrollen angekündigt.