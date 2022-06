Erste Niederlage für Fortuna. 1:2 im Testspiel gegen Piräus

Wels (dpa/lnw)

Fortuna Düsseldorf hat das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga verloren. Nach zwei Auftaktsiegen unterlagen die Rheinländer am Samstag während des Trainingslagers in Österreich dem griechischen Meister Olympiakos Piräus mit 1:2 (1:1). In der Huber Arena in Wels traf Kristoffer Peterson (22. Minute) zum 1:0 für die Düsseldorfer. Pape Abdou Cisse (27.) und Nikola Cumic (63.) erzielten die Treffer für Piräus. Fortunas Angreifer Daniel Ginczek scheiterte in der Schlussphase noch mit einem Strafstoß.

Von dpa