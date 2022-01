Erster Sieg für Rodel-Duo Wendl/Arlt

Winterberg (dpa)

Die deutschen Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) haben beim Rennrodel-Weltcup in Winterberg ihren ersten Saisonsieg gefeiert und Platz drei in der Gesamtwertung erobert. Die Olympiasieger gewannen am Samstag bei schwierigen Bedingungen vor den Österreichern Thomas Steu/Lorenz Koller und Yannick Müller/Armin Frauscher. Die Winterberger Robin Geueke/David Gamm kamen auf Rang elf.

