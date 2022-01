Erster Windpark-Verbund setzt neue Technik ein

Issum/Düsseldorf (dpa/lnw)

In einem Windpark-Verbund am Niederrhein ist am Freitag das nächtliche Dauerblinken roter Warnlampen auf acht Windrädern ausgeschaltet worden. Die Gefahrenleuchten werden dort künftig nachts oder bei schlechter Sicht nur noch dann aktiviert, wenn sich ein Flugzeug oder ein Hubschrauber dem Windpark nähert. Für die Aktivierung werden Signale genutzt, die die Luftfahrzeuge aussenden, wie der Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) mitteilte. «Wir erhoffen uns, dass solche Umrüstungen zu mehr Zustimmung in der Bevölkerung für die Windenergie führt», sagte der Vorsitzende des Windkraft-Branchenverbands, Reiner Priggen. Die System-Umstellung in Issum (Kreis Kleve) erfolgte im Beisein von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU).

Von dpa