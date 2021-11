Erzbistum: Kirchenräume als Impfstellen bereitstellen

Paderborn (dpa/lnw)

Um beim Impfen gegen das Coronavirus schneller zu werden, hat das Erzbistum Paderborn Kirchengemeinden aufgerufen, Räumlichkeiten für neue Impfstellen anzubieten. Kommunale Behörden sollten damit unterstützt werden, sagte Generalvikar Alfons Hardt am Donnerstag. Der neue Erlass des Düsseldorfer Gesundheitsministeriums sieht vor, dass Städte und Kreise in NRW eigenständig feste Impfstellen einrichten sollen. An der Schwelle zur vierten Welle gelte es nun mehr denn je darum, den Kampf gegen die Pandemie zu unterstützen, betonte Hardt.

Von dpa