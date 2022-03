Es bleibt sonnig in Nordrhein-Westfalen

Abgesehen von einigen lockeren Wolkenfeldern sei es sonnig, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Die Temperaturen liegen dabei am Samstag zwischen sechs und zehn Grad. Am Sonntag könne es maximal acht Grad geben. Die Nächte werden am Wochenende nach Angaben des DWD frostig. Die Temperaturen sollen verbreitet im negativen Bereich liegen. Im Bergland seien bis minus acht Grad möglich.