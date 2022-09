Essen: Wegen Energiekrise abgespecktes Lichtkunstfestival

Essen (dpa/lnw)

Das renommierte Lichtkunstfestival in Essen soll in diesem Jahr wegen der Energiekrise in abgespeckter Form über die Bühne gehen. Die Zahl der Spielorte sei von 18 im vergangenen Jahr auf 14 reduziert worden, sagte der Geschäftsführer der Essen Marketing GmbH, Richard Röhrhoff, am Dienstag. Es würden ausschließlich stromsparende LEDs verwendet, aufwendige Licht- und Lasershows seien ganz gestrichen. «Alles eine Nummer kleiner, aber wir haben einen guten Kompromiss gefunden», sagte Röhrhoff.

Von dpa