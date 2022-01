Etwa 1500 Teilnehmer bei Demo gegen Corona-Maßnahmen in Köln

Köln (dpa/lnw)

In Köln sind am Montagabend nach Angaben der Polizei etwa 1500 Menschen gegen Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Die Teilnehmer der Demonstration versammelten sich demach auf dem Roncalliplatz neben dem Dom und zogen von dort aus durch die Innenstadt. Der ganz überwiegende Teil habe sich an die Maskenpflicht auf dem Platz gehalten, sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagabend. Er schätzte die Teilnehmerzahl auf weit über 1000. Die angemeldete Zahl von 1500 Teilnehmern könnte erreicht worden sein. Die Demonstration sei ohne größere Zwischenfälle verlaufen, hieß es in der Leitstelle der Kölner Polizei später. Der Demonstrationszug sei kurz angehalten worden, um auf die Maskenpflicht hinzuweisen.

Von dpa