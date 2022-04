Etwa 400.000 Euro Schaden nach Fettbrand

Sankt Augustin (dpa/lnw)

Durch einem Fettbrand in einem Einfamilienhaus in Sankt Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) ist ein Schaden in Höhe von etwa 400.000 Euro entstanden. Das Feuer, das am Mittwochabend ausgebrochen war, sei mittlerweile gelöscht, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Von dpa