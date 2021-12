Etwas mehr Beschäftigte in der Kinder- und Jugendhilfe

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ende 2020 haben etwas mehr Menschen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen gearbeitet. Insgesamt 57.865 Personen seien in der Jugendarbeit, in Erziehungseinrichtungen oder in Behörden tätig gewesen, teilte das Statistische Landesamt Information und Technik Nordrhein-Westfalen am Mittwoch mit. Das seien 0,7 Prozent mehr als noch im Jahr 2018.

Von dpa