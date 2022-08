Eurowings sieht steigende Nachfrage nach Geschäftsreisen

Ab September stünden 30 Prozent mehr Flüge im Programm als im vergangenen Jahr, teilte die Lufthansa-Tochter am Montag in Köln mit. «Auch wenn wir das Vor-Corona-Niveau noch nicht erreicht haben, zeigen uns die Buchungseingänge klar die fortschreitende Normalisierung auch in diesem Segment», sagte Eurowings-Chef Jens Bischof. Die Prozesse am Boden und in der Luft hätten sich in den vergangenen Wochen normalisiert, so dass Eurowings die Gäste mit einer Zuverlässigkeit von 99 Prozent an ihre Ziele bringe.