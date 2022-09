Ex-Hoffenheimer Grillitsch unterschreibt bei Ajax Amsterdam

Florian Grillitsch spielt nach seinem Vertragsende bei Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim nun für Ajax Amsterdam. Beim niederländischen Rekordmeister unterschrieb der österreichische Fußball-Nationalspieler einen Vertrag über eine Saison mit der Option für zwei weitere Jahre. Dies teilte Ajax am Donnerstag mit.

Nach seinem Vertragsende bei der TSG Hoffenheim am 30. Juni war der 27-Jährige vereinslos. Anschließend verhandelte der Defensivakteur mit mehreren Clubs, unter anderem Galatasaray Istanbul und AC Florenz, bekam allerdings nur Absagen und wechselte in der Folge seinen Berater. Nun hat der Mittelfeldspieler mit Ajax doch noch einen europäischen Spitzenclub gefunden und kann sogar in der Champions League spielen.