Ex-Mäzen Hopp zieht Strafanträge gegen BVB-Fans zurück

Heidelberg (dpa)

Hoffenheims langjähriger Mäzen Dietmar Hopp hat in seinem Dauerstreit mit Fußballfans von Borussia Dortmund drei Strafanträge zurückgezogen. Dies bestätigte das Landgericht Heidelberg am Freitag auf dpa-Anfage. Das Amtsgericht Sinsheim hatte die BVB-Anhänger im Januar 2019 zu 70 Tagessätzen Geldstrafe verurteilt. Weil Berufung eingelegt wurde, lag der Fall seitdem beim Landgericht Heidelberg. Zuerst berichteten ntv und der «Kicker» über den Vorgang, den der Verein am Freitag ebenfalls bestätigte, aber nicht weiter kommentieren wollte.

Von dpa