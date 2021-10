Ex-Richterin als Angeklagte vor Gericht

Eine ehemalige Richterin muss sich ab heute (9.00 Uhr) in Hagen selbst vor Gericht verantworten. Sie soll wegen Überforderung Akten und Verhandlungsprotokolle gefälscht haben. So sollten laut Staatsanwaltschaft unter anderem verpasste Fristen kaschiert werden. Die Anklage lautet auf Rechtsbeugung. Im Prozess geht es um 14 Fälle zwischen 2016 und 2020. In dieser Zeit soll die 37-Jährige als Richterin am Amtsgericht Lüdenscheid tätig gewesen sein. Nach Angaben des Hagener Landgerichts hat sie dort Straf- und Familiensachen bearbeitet. Für den Prozess sind elf Verhandlungstage bis zum 12. November vorgesehen.