Ex-Trainer Funkel wünscht HSV Relegationsplatz

Hamburg (dpa/lno)

Der in Aufstiegsfragen erfahrene Ex-Trainer Friedhelm Funkel tippt auf die Rückkehr der letztjährigen Absteiger in die Fußball-Bundesliga. «Ich denke, dass sich Schalke und Bremen die Rückkehr ins Oberhaus nicht mehr nehmen lassen», sagte Funkel der «Bild»-Zeitung (Montag). Obwohl Werder nur einen Sieg aus den vergangenen fünf Spielen geholt hat, meinte Funkel: «Das recht leichte Restprogramm spricht für die Bremer. Sie werden in Aue und daheim gegen Regensburg gewinnen und hochgehen.»

Von dpa