Experten: Ukrainerinnen nicht an Niedriglohnsektor verlieren

Die oft gut ausgebildeten Frauen unter den Flüchtlingen aus der Ukraine sollten Experten zufolge in Deutschland nicht im Niedriglohnbereich landen. Viele wollten nach ihrer Ankunft trotz fehlender deutscher Sprachkenntnisse möglichst schnell arbeiten und hinzuverdienen, sagte Sozialwissenschaftlerin Ildiko Pallmann vom Minor Projektkontor für Bildung und Forschung am Donnerstag. Über rechtliche Fragen, das Arbeitsmarktsystem oder den Mindestlohn seien sie häufig noch nicht informiert. «Das erhöht die Gefahr, in ausbeuterische Arbeit zu gehen», sagte Pallmann.

