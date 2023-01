Faeser: Widerstand der Aktivisten «verantwortungslos»

Berlin (dpa)

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die Methoden von Klima-Aktivisten während der Räumung des niederrheinischen Braunkohledorfs Lützerath verurteilt. «Mit brennenden Barrikaden, einem einsturzgefährdeten Tunnel und wackligen Baumhäusern in großer Höhe haben Aktivisten nicht nur sich selbst in große Gefahr gebracht, sondern auch die Einsatzkräfte», schrieb die SPD-Politikerin am Montag in einer Mitteilung. «Das ist verantwortungslos», fügte Faeser hinzu.

Von dpa