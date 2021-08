Fahrerflucht nach Unfall mit schwer verletztem Kind

Ein unbekannter Autofahrer hat in Hamm ein Kind angefahren und ist nach Polizeiangaben ohne Hilfe zu leisten weitergefahren. Der siebenjährige Junge wurde schwer verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag zu dem Unfall von Freitagnachmittag mitteilte. Das Kind sei in stationärer Behandlung. Die Polizei bittet um Hinweise. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Junge die Straße überqueren.