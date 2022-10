Fahrplanwechsel in NRW: Bahn plant zusätzliche Verbindungen

Berlin (dpa/lnw)

Mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn am 11. Dezember sollen die Menschen in Nordrhein-Westfalen von zusätzlichen Verbindungen profitieren. «Mit dem neuen Fahrplan gehen wir den nächsten Schritt auf dem Weg zum Deutschlandtakt und stellen die Weichen ganz klar auf weiteres Wachstum», sagte DB-Personenfernverkehrschef Michael Peterson am Montag.

Von dpa