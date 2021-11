Fahrradführerschein: Schulkinder bekommen Reflektoren

Erkrath (dpa/lnw)

Das Land NRW verteilt 36.000 Speichenreflektoren an Kinder für mehr Sicherheit auf dem Fahrrad. Alle Kinder, die in diesem Schuljahr den «Fahrradführerschein» abschließen, erhalten vom Land ein Set Reflektoren. Diese sollen die Kinder vor allem in der dunklen Jahreszeit auf dem Fahrrad sichtbarer machen, erklärte Verkehrsministerin Ina Brandes (CDU) bei der symbolischen Übergabe in einer Erkrather Schule. «So werden sie auf dem Weg zur Schule, zu Freunden oder zum Sport auf dem Rad schon von Weitem erkannt», sagte die Politikerin am Freitag.

Von dpa