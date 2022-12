Fall Attendorn: Angehörige schweigen weiter

Düsseldorf/Attendorn (dpa/lnw)

Im Fall des mutmaßlich jahrelang in einem Haus im sauerländischen Attendorn isolierten Mädchens schweigt die Mutter weiter zu den Vorwürfen, ihre Tochter nicht hinausgelassen zu haben. Auch die ebenfalls tatverdächtigen Großeltern des Kindes, die in dem Haus wohnen, äußerten sich bislang nicht dazu, wie Patrick Baron von Grotthuss von der Staatsanwaltschaft Siegen am Donnerstag mitteilte. Mitarbeiter des Jugendamtes sollen demnach in den kommenden Tagen vernommen werden.

Von dpa