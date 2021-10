Fallschirmspringer hissen riesige Flagge am Himmel

Büren (dpa/lnw) -

Eine Gruppe Fallschirmspringer hat mit einem spektakulären Sprung am Samstag in Paderborn nach Angaben der Organisatoren einen Weltrekordversuch erfolgreich abgeschlossen. Die Springer entfalteten demnach in der Luft eine mehr als 6000 Quadratmeter große Deutschlandfahne. «Die Flagge wurde komplett ausgefaltet. Damit ist der Versuch geglückt», sagte eine Sprecherin. Sie geht davon aus, dass die Springer damit den Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde schaffen werden.

Von dpa