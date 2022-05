Falsche Polizisten betrügen Seniorin um 50.000 Euro

Heiligenhaus (dpa/lnw)

Unbekannte Trickbetrüger haben in Heiligenhaus im Kreis Mettmann eine Seniorin um Bargeld und Schmuck im Wert von insgesamt mehr als 50.000 Euro gebracht. Die 84-Jährige habe am Freitag einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten erhalten, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Seniorin sei zunächst misstrauisch geworden und habe den Betrugsversuch gemeinsam mit ihrer Tochter angezeigt.

Von dpa