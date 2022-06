Falschfahrer löst Unfälle auf A46 aus: kommt dabei ums Leben

Hückelhoven/Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein Falschfahrer hat auf der A46 bei Hückelhoven eine Reihe von Verkehrsunfällen ausgelöst, bei denen er ums Leben gekommen ist. Der 82-Jährige war am Mittwochvormittag mit seinem Pkw in falscher Richtung unterwegs und kollidierte mit dem Gegenverkehr, teilte die Polizei mit. Bei Ausweichmanövern wurde zunächst ein 32-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Dann kollidierte der Falschfahrer mit einem anderen Auto und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 60-jährige Fahrer des anderen Autos wurde schwer und dessen 64-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Von dpa