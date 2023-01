Falschfahrer verursacht Unfall auf A2

Das in falsche Richtung fahrende Auto war nach ersten Angaben in der Nacht auf Mittwoch zwischen den Anschlussstellen Hamm und Bönen mit einem Lastwagen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Unfall wurden den Angaben zufolge keine Menschen verletzt. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Hannover zunächst voll gesperrt. Mittlerweile sind zwei Spuren wieder frei. Nähere Angaben zum Unfallgeschehen wurden nicht gemacht.