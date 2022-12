Familienausschuss beschäftigt sich mit Fall Attendorn

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Familienausschuss des Landtags will sich am Donnerstag (9.30 Uhr) erneut mit dem Fall eines jahrelang eingesperrten Mädchens (8) aus Attendorn beschäftigen. In einem Bericht an den Ausschuss teilte das Familienministerium vorab mit, dass der Kreis Olpe eine Projektgruppe eingesetzt habe, um die Abläufe im Jugendamt zu analysieren und zu verbessern.

Von dpa