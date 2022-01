Familienstreit: 61-Jähriger mit Messer schwer verletzt

Bonn (dpa/lnw)

Bei einem gewaltsamen Familienstreit in Bonn soll ein 47-Jähriger einen 61-Jährigen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge, soll es am Silvesterabend gegen 22.25 Uhr in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu der Auseinandersetzung unter Verwandten gekommen sein, teilte die Polizei an Neujahr mit. Zeugen hatten demnach die Beamten verständigt, die den Tatverdächtigen noch vor Ort festnahmen.

Von dpa