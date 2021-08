Fans können Abschied von Alfred Biolek nehmen

Adieu Bio: In einem Kölner Bestattungshaus gibt es am Donnerstag die Gelegenheit, Abschied von dem verstorbenen Fernsehmoderator zu nehmen.

Freunde und Verehrer des verstorbenen Fernsehmoderators Alfred Biolek können sich heute von ihm verabschieden. Im Domsaal des Bestattungshauses Christoph Kuckelkorn in der Kölner Innenstadt wird die Urne mit der Asche des Unterhaltungskünstlers aufgestellt. Von 11.00 bis 20.00 Uhr gebe es Gelegenheit, «an der Urne in aller Stille Abschied zu nehmen», teilte Bioleks Adoptivsohn Scott Biolek-Ritchie mit. Außerdem könne man sich dort in ein Kondolenzbuch eintragen.

Biolek war am 23. Juli im Alter von 87 Jahren in seiner Kölner Wohnung gestorben. Vergangene Woche wurde der Leichnam eingeäschert. Die Urne soll später auf dem Kölner Melatenfriedhof im engsten Familien- und Freundeskreis beigesetzt werden.