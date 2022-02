Farbenfrohe Primeln nachgefragt: Saison des Frühblühers

Heiden (dpa/lnw)

Inmitten des grauen Winters machen Primeln zur Zeit Lust auf den Frühling - auch aus nordrhein-westfälischer Zucht stammen die aktuell prächtig blühenden Zierpflanzen. So haben Anfang Januar unter dem Dach der auf die Zucht der farbenfrohen Frühblüher spezialisierten Gärtnerei Ebbing-Lohaus in Heiden im Westmünsterland die ersten frühen Sorten ihre Knospen geöffnet. Die Nachfrage sei in diesem Jahr groß, sagte Inhaber Thomas Ebbing-Lohaus der Deutschen Presse-Agentur. «Was immer läuft sind gelbe Primeln von zitronengelb bis schon orange - sie stehen schließlich für die Sonne», berichtete er. Aber auch Neuheiten in Lavendelfarben oder langstielige Besonderheiten gehörten zum Sortiment. Saison haben die Frühlingsboten bis Ostern. «Da fangen dann die Beetpflanzen an und die Leute haben keine Lust mehr auf Primeln», sagte Ebbing-Lohhaus.

Von dpa