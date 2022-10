Farke: Union ist «Lehrbeispiel» für viele Vereine

Farke hat allerhöchsten Respekt vor der Arbeit von Trainer Urs Fischer und Manager Oliver Ruhnert. Union habe sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert. «Der Club hat geschickte Transfers getätigt, sich in Ruhe entwickelt und nach oben gearbeitet. Trotzdem sind die Ansprüche nicht zu groß geworden», fügte Farke an. «Man muss nicht den gleichen Ansatz teilen im Fußball, aber wie die handelnden Personen Kultur und Mentalität in den Verein gebracht haben und wie der Club stets bei sich bleibt, verdient höchsten Respekt.»