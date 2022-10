Farke vertraut Verlierer-Elf von Bremen: Wechsel beim FC

Borussia Mönchengladbachs Trainer Daniel Farke vertraut auch im 95. Rheinderby gegen den 1. FC Köln der Mannschaft, die zuletzt 1:5 bei Werder Bremen verlor. Im Vergleich zur herben Pleite am vergangenen Bundesliga-Spieltag gibt es am Sonntag überraschend keine Änderung in der Startelf, die die Borussia rund eine Stunde vor dem Spielbeginn bekannt gab. Angreifer Alassane Plea sitzt erneut zunächst nur auf der Bank.

Beim 1. FC Köln kehrt Trainer Steffen Baumgart nach dem 0:1 gegen Partizan Belgrad in der Fußball-Conference-League wieder zu seiner Stammelf zurück. Nur vier Spieler, die am Donnerstag begannen, stehen auch am Sonntag in der Startformation. Baumgart hatte aus Rotationsgründen gegen Belgrad nur eine B-Elf aufgeboten.