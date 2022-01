Fast 400 Fahrzeuge, 1500 Personen: Tuningtreffen aufgelöst

Die Polizei hat ein großes Treffen der Tuningszene in Bottrop mit 300 bis 400 Fahrzeugen und rund 1500 Personen in der Nacht zum Sonntag aufgelöst. Es habe der Verdacht bestanden, dass es zu illegalen Rennen kommen könnte, teilte ein Sprecher der zuständigen Polizeibehörde Recklinghausen auf dpa-Anfrage mit. Außerdem habe es Verkehrsstörungen und Beschwerden von Anwohnern gegeben.

Den Angaben zufolge räumten die Einsatzkräfte den Parkplatz am Südring Center, der zum wiederholten Male Versammlungsort der Tuningszene war, ab 01.30 Uhr am Sonntagmorgen. Zwischenfälle habe es nicht gegeben. Die Polizei hatte ab dem frühen Samstagabend den Bereich beobachtet. Schon am vergangenen Wochenende sei ein Treffen am Südring Center beendet worden. In Dortmund hatte es gleichzeitig in der Innenstadt Kontrollen mehrerer Hundert Fahrzeuge gegeben, die der Tuning- und illegalen Raser-Szene zugeordnet wurden.