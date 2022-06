Fast-Entgleisung: S-Bahn kollidiert bei Bonn mit Betonplatte

Bonn (dpa/lnw)

Weil Unbekannte bei Bonn eine Betonplatte auf die Gleise gelegt haben, wäre eine S-Bahn am Dienstagabend beinahe aus den Schienen gesprungen. Ein Personenzug (S23) sei zwischen den Bahnhöfen Bonn-Duisdorf und Alfter (Rhein-Sieg-Kreis) mit dem Hindernis kollidiert, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Ermittlungen zufolge habe der Zug dabei kurzzeitig die Verbindung zur Spur verloren, sei «glücklicherweise» aber eigenständig wieder in die Schienen gesprungen. Weder Zugpersonal noch Reisende seien verletzt worden, hieß es weiter.

Von dpa