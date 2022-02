Faustschlag: Zugbegleiter und Reisender zeigen sich an

Nach einem Streit hat ein Reisender einem Zugbegleiter an einem Gleis des Kölner Hauptbahnhofs einen Faustschlag ins Gesicht versetzt.

Anlass sei gewesen, dass der 50-Jährige die Begleiterin des Reisenden beleidigt haben soll, teilte eine Sprecherin der Bundespolizei am Donnerstag auf Anfrage mit. Der 22 Jahre alte Reisende sei dann weggelaufen, der Zugbegleiter hinterher. Die Männer seien die Rolltreppe hinuntergefallen und hätten sich verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht und sich gegenseitig an: Der 22-Jährige bekam eine Anzeige wegen Körperverletzung, der 50-Jährige wegen Beleidigung.