FDP folgt Einladung zu Gesprächen über NRW-Bündnis nicht

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die FDP in Nordrhein-Westfalen wird zunächst keine formalen Sondierungsgespräche mit CDU oder SPD führen, um ein mögliches Dreier-Bündnis mit den Grünen auszuloten. Zwar sei die FDP grundsätzlich «gesprächsfähig mit allen demokratischen Parteien und auch im Austausch», sagte der Generalsekretär der NRW-FDP, Moritz Körner, am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. «Formale Gespräche stehen aber nicht an, denn der Ball zur Regierungsbildung liegt bei CDU und Grünen.»

Von dpa