FDP-NRW gratuliert Gerhart Baum: «Unbestechlicher Demokrat»

Die nordrhein-westfälische FDP hat den früheren Bundesinnenminister Gerhart Baum zu dessen 90. Geburtstag als Kämpfer für Demokratie und Menschenrechte gewürdigt. «Ich verneige mich vor seiner beeindruckenden Lebensleistung», erklärte der FDP-Landesvorsitzende Joachim Stamp am Freitag. «Gerade in dieser Krisenzeit ist er als unbestechlicher Demokrat und Verteidiger des Rechtsstaats zugleich Vorbild.» Baums unermüdlicher Einsatz für Menschenrechte, Selbstbestimmung und für die ökologische Marktwirtschaft würden weiter dringend gebraucht.

Der gebürtige Dresdner Baum war am Freitag 90 Jahre alt geworden. Bis heute ist er eine der führenden liberalen Stimmen in Deutschland. Noch immer hat der Menschenrechtsanwalt eine Kanzlei in Düsseldorf und arbeitet dort jeden Tag. Zuletzt brachte er vor wenigen Wochen eine Einigung zwischen den israelischen Opferfamilien des Olympia-Attentats von 1972 und der Bundesregierung zustande.