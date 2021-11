FDP-Spitzenpolitiker Stamp offen für Impfpflicht

Düsseldorf (dpa)

Der nordrhein-westfälische FDP-Chef und Familienminister Joachim Stamp hat sich als einer der ersten liberalen Spitzenpolitiker offen für eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland gezeigt. «Ich persönlich kann es mir vorstellen, ja», sagte Stamp nach mehreren Nachfragen von Moderator Frank Plasberg in der ARD-Sendung «Hart aber fair» am Montagabend. Stamp sagte, dass ein Verfassungsrechtler ihn am Wochenende überzeugt habe: «Es ist ja auch ein lernender Prozess von uns allen.»

Von dpa