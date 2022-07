Feller gegen Schulschließungen nach den Sommerferien

Bochum (dpa/lnw)

Die neue NRW-Schulministerin Dorothee Feller will Schulschließungen in Nordrhein-Westfalen nach den Ferien möglichst vermeiden. Das kündigte die CDU-Politikerin, die früher Regierungspräsidentin von Münster war, am Dienstag in Bochum an. Sie werde alle am Schulleben Beteiligten frühzeitig Ende Juli über die erforderlichen Corona-Schutzmaßnahmen informieren. Der Unterricht beginnt in NRW am 10. August.

Von dpa