Feller nennt weitere Details zu Maßnahmen an Schulen

In NRW fehlen Tausende Lehrer. Weniger Teilzeit, mehr Abordnungen an notleidende Schulen: NRW-Schulministerin Feller erzählt im Interview, was sie gegen die Personalnot tun will – und spricht auch über den Umgang mit der Text-Software „ChatGPT“.

Fünf Jahre lang war Dorothee Feller Regierungspräsidentin in Münster. Seit etwas mehr als einem halben Jahr ist sie Schulministerin in NRW – und schafft Fakten. So bekommen Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen und der Sekundarstufe 1 mehr Geld. Fellers jüngster Coup: Sie will die Teilzeitregelungen für Pädagogen einschränken und mehr Abordnungen an Schulen ermöglichen, die unter Personalnot leiden. Ein Gespräch über Probleme, Herausforderungen und Ziele.