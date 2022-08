Feller zu Konzept: «Rückmeldungen aus Schulen wichtig»

Herne (dpa/lnw)

Schulministerin Dorothee Feller will am Anfang des neuen Schuljahrs mehrere Schulen in Nordrhein-Westfalen besuchen, um sich ein Bild über die Umsetzung des Corona-Konzepts zu machen. «Die Rückmeldungen aus den Schulen sind uns sehr wichtig, weil wir wissen möchten, ob unsere Maßnahmen auch wirklich helfen», sagte die CDU-Politikerin am Montag beim Besuch des Haranni-Gymnasiums in Herne.

Von dpa