Fenstersturz aus acht Metern: Zweijähriger leicht verletzt

Ein zwei Jahre alter Junge hat in Minden einen Fenstersturz aus sieben bis acht Metern Höhe mit nur leichten Verletzungen überstanden. Das Kleinkind war am Sonntag nach derzeitigen Erkenntnissen beim Spielen auf die nur 40 Zentimeter hohe Fensterbank geklettert und dann aus dem offenen Fenster einer Wohnung gefallen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Mutter soll sich demnach mit im Zimmer befunden haben.

