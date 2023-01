Festnahme nach Hammerschlag auf Kopf von Kollegen

Ennigerloh (dpa/lnw)

Nach einem Hammerschlag auf den Kopf eines 26-jährigen Arbeitskollegen hat die Polizei im Münsterland einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 34-Jährige soll laut Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Donnerstag in Ennigerloh im Kreis Warendorf auf den Jüngeren eingeschlagen haben und anschließend geflüchtet sein. Das Opfer schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Der Tatverdächtige wurde laut Mitteilung in der Wohnung eines Bekannten in Ennigerloh festgenommen.

Von dpa