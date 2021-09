Festnahme nach langjähriger Flucht

Ein mit drei europäischen Haftbefehlen gesuchter Mann ist nach langjähriger Flucht in Tönisvorst bei Krefeld festgenommen worden. Der 58-jährige polnische Staatsbürger soll sich bereits seit 2007 unter falschen Personalien in Deutschland verborgen haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und die Polizei gemeinsam am Freitag mitteilten. Polnische Behörden suchten den als gefährlich geltenden Mann unter anderem wegen Schutzgelderpressung, Inverkehrbringens von Falschgeld und schweren Raubes. In enger Zusammenarbeit mit einer polnischen Polizeibehörde sei es gelungen, ihn zweifelsfrei zu identifizieren. Er habe bei seiner Festnahme im Hausflur eines Mehrfamilienhauses am Mittwochabend keinen Widerstand geleistet. Der Festgenommene kam in eine Justizvollzugsanstalt.